धर्मशाला: दीपावली पर दिल्ली-धर्मशाला हवाई सफर महंगा, किराया 22,937 रुपये तक
दिल्ली से धर्मशाला आने वाले यात्रियों को त्योहार से ठीक एक दिन पहले हवाई सफर के लिए भारी-भरकम किराया चुकाना पड़ सकता है। स्थिति यह है कि दीपावली के एक दिन पूर्व शनिवार को विमान से गगल पहुंचने के लिए यात्रियों को अधिकतम 22,937 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
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दीपावली के त्योहार पर हवाई मार्ग से अपनों के बीच पहुंचने की चाह रखने वाले यात्रियों की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। दिल्ली से धर्मशाला आने वाले यात्रियों को त्योहार से ठीक एक दिन पहले हवाई सफर के लिए भारी-भरकम किराया चुकाना पड़ सकता है। स्थिति यह है कि दीपावली के एक दिन पूर्व शनिवार को विमान से गगल पहुंचने के लिए यात्रियों को अधिकतम 22,937 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफार्म पर वीरवार को दिल्ली से धर्मशाला के लिए चार नॉनस्टॉप विमान सेवाओं का शेड्यूल दर्शाया जा रहा है।
इन विमान सेवाओं में दो स्पाइसेजट और दो इंडिगो की उड़ानें उपलब्ध दर्शाई जा रही हैं। इस शेड्यूल के तहत सुबह आठ बजे दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट हवाई सेवा के तौर पर यात्रियों को प्रति टिकट 8,618 रुपये खर्च करने होंगे। जबकि नौ बजकर 35 मिनट पर दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो विमान सेवा के हवाई टिकट के तौर पर 10,185, दोपहर साढ़े 12 बजे दिल्ली से आने वाली स्पाइजेट उड़ाने की टिकट के रूप में 8,824 और सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर दिल्ली से आने वाले इंडिगो के विमान के लिए सर्वाधिक 22,937 रुपये खर्च करने होंगे।