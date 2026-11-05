Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Air travel from Delhi to Dharamshala becomes expensive during Diwali; fares reach up to 22,937.

धर्मशाला: दीपावली पर दिल्ली-धर्मशाला हवाई सफर महंगा, किराया 22,937 रुपये तक

Thu, 05 Nov 2026 08:00 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 08:00 PM IST
सार

दिल्ली से धर्मशाला आने वाले यात्रियों को त्योहार से ठीक एक दिन पहले हवाई सफर के लिए भारी-भरकम किराया चुकाना पड़ सकता है। स्थिति यह है कि दीपावली के एक दिन पूर्व शनिवार को विमान से गगल पहुंचने के लिए यात्रियों को अधिकतम 22,937 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

विज्ञापन
Air travel from Delhi to Dharamshala becomes expensive during Diwali; fares reach up to 22,937.
गगल एयरपोर्ट(फाइल)। - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दीपावली के त्योहार पर हवाई मार्ग से अपनों के बीच पहुंचने की चाह रखने वाले यात्रियों की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। दिल्ली से धर्मशाला आने वाले यात्रियों को त्योहार से ठीक एक दिन पहले हवाई सफर के लिए भारी-भरकम किराया चुकाना पड़ सकता है। स्थिति यह है कि दीपावली के एक दिन पूर्व शनिवार को विमान से गगल पहुंचने के लिए यात्रियों को अधिकतम 22,937 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफार्म पर वीरवार को दिल्ली से धर्मशाला के लिए चार नॉनस्टॉप विमान सेवाओं का शेड्यूल दर्शाया जा रहा है।

विज्ञापन
Trending Videos

इन विमान सेवाओं में दो स्पाइसेजट और दो इंडिगो की उड़ानें उपलब्ध दर्शाई जा रही हैं। इस शेड्यूल के तहत सुबह आठ बजे दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट हवाई सेवा के तौर पर यात्रियों को प्रति टिकट 8,618 रुपये खर्च करने होंगे। जबकि नौ बजकर 35 मिनट पर दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो विमान सेवा के हवाई टिकट के तौर पर 10,185, दोपहर साढ़े 12 बजे दिल्ली से आने वाली स्पाइजेट उड़ाने की टिकट के रूप में 8,824 और सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर दिल्ली से आने वाले इंडिगो के विमान के लिए सर्वाधिक 22,937 रुपये खर्च करने होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed