Shimla News: चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को मिली जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के एक निजी होटल में 9.69 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए अंबाला निवासी सुखवीर सिंह को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट/सीबीआई कोर्ट) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 सितंबर 2026 को पुलिस थाना सदर शिमला की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर अंबाला निवासी सुखवीर सिंह (याचिकाकर्ता) और प्रदीप सिंह चंडीगढ़ से 9.69 ग्राम चिट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद की गई। संवाद
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