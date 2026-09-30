{"_id":"6abcffd6199c0acf8b0e719d","slug":"accused-acquitted-in-road-accident-case-shimla-news-c-19-sml1002-795277-2026-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सड़क हादसे के मामले में आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सड़क हादसे के मामले में आरोपी बरी

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

