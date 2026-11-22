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श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रभात फेरी के दौरान पूरा वातावरण गुरमति रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी के प्रेम, समानता, सेवा और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह, उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह, जसविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, राजेंद्र सिंह, सचिव इंदर पाल सिंह और मनविंदर सिंह सहित सभा के अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद