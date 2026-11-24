Shimla News: पति को हर महीने पत्नी को देने होगा 5,500 रुपये गुजारा भत्ता
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने एक याचिका का निपटारा करते हुए विवाहिता और उसकी नाबालिग बेटी के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
अदालत ने चंडीगढ़ निवासी विक्की को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी सपना और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के लिए हर महीने 5,500 रुपये अदा करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि आदेश की तिथि 21 नवंबर 2026 से देय होगी। पति को हर महीने की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से इसका भुगतान करना होगा। वहीं अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों (ननदों और ससुर) के खिलाफ घरेलू हिंसा के ठोस और विशिष्ट आरोप साबित करने में विफल रही है। ऐसे में अदालत ने अन्य परिजनों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। संवाद
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अदालत ने चंडीगढ़ निवासी विक्की को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी सपना और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के लिए हर महीने 5,500 रुपये अदा करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि आदेश की तिथि 21 नवंबर 2026 से देय होगी। पति को हर महीने की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से इसका भुगतान करना होगा। वहीं अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों (ननदों और ससुर) के खिलाफ घरेलू हिंसा के ठोस और विशिष्ट आरोप साबित करने में विफल रही है। ऐसे में अदालत ने अन्य परिजनों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। संवाद
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