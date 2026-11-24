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अदालत ने चंडीगढ़ निवासी विक्की को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी सपना और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के लिए हर महीने 5,500 रुपये अदा करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि आदेश की तिथि 21 नवंबर 2026 से देय होगी। पति को हर महीने की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से इसका भुगतान करना होगा। वहीं अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों (ननदों और ससुर) के खिलाफ घरेलू हिंसा के ठोस और विशिष्ट आरोप साबित करने में विफल रही है। ऐसे में अदालत ने अन्य परिजनों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। संवाद