विकास दर 7.8 फीसदी होना बढ़ती अर्थव्यवस्था का है संकेत : बिंदल

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बालूगंज में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर की चर्चासोमवार को शिमला के बालूगंज चौक पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा के दौरान डॉ. बिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ने और संवाद का माध्यम भी है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक चाय पीने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को साथ बैठाना और संवाद करना है।डॉ. बिंदल ने कहा कि बालूगंज में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ बैठकर कागज के कप में चाय पी रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शिमला में किए प्रदर्शन और राहुल गांधी की लोकप्रियता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी नेता के लोकप्रिय होने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।