Shimla News: आरकेएमवी में 45 घंटे का एआई कोर्स पूरा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में 45 घंटे का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. अनुरिता सक्सेना ने विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस दौरान एआरसी सी-डैक पेस के गौरव और विजय भी मौजूद रहे। प्राचार्य ने पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी जानकारी और कौशल हासिल करने का अवसर मिला। कॉलेज की ओर से विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में नई क्षमताएं विकसित करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों को उपयोगी बताया गया। संवाद
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