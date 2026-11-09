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Shimla News: दिवाली पर पटाखों से 19 लोग झुलसे, बच्चों की संख्या अधिक

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST

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