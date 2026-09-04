Shimla News: नई इलेक्टि्रक 10 बसें भेज दीं देहरा, पुरानी की मरम्मत नहीं

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परिवहन निगम के शिमला शहरी डिपो में 50 बसों का मेंटेनेंस एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है। इनके रखरखाव के लिए चार साल के एग्रीमेंट की शर्तें कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मुख्यालय स्तर पर फाइनल कर दी हैं। अगले सप्ताह कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मंडलीय प्रबंधक कार्यालय के स्तर पर एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट के अनुसार बसों की मरम्मत शुरू हो सकेगी।