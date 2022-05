{"_id":"628915e301644801fa1a3355","slug":"10-district-presidents-of-himachal-congress-will-change-30-new-office-bearers-will-be-crowned-in-the-party","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal congress: कांग्रेस के 10 जिलाध्यक्ष बदलेंगे, पार्टी में 30 नए पदाधिकारियों की होगी ताजपोशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST