उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के दिवंगत सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति से जुड़े विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जोधपुर पीठ ने सिविल प्रथम अपील खारिज करने की अर्जी ठुकराते हुए सभी संबंधित दावेदारों को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति रेखा बोराणा ने यह आदेश दिया, जो हाल ही में अदालत की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी दिवंगत पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधियों को मामले में शामिल करने का उद्देश्य उसकी संपदा का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इससे किसी दावेदार के वास्तविक अधिकारों या वसीयत की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा।

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