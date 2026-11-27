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पंचायत समिति सदस्य चुनाव के नतीजों के अनुसार, उदयपुर जिले की 9 समितियों में भाजपा के पास बहुमत है। इनमें देवला, मावली, गोगुंदा, कोटड़ा, सुलाव, नाई, वल्लभनगर, गिर्वा और बड़गांव शामिल हैं। इन समितियों में भाजपा अपने बहुमत के आधार पर प्रधान बनाने की तैयारी में है।कांग्रेस ने जिले की 8 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया है। इनमें भींडर, झाड़ोल, फलासिया, घासा, ऋषभदेव, सायरा, कुराबड़ और खेरवाड़ा शामिल हैं। इन समितियों में कांग्रेस के सामने अपने सदस्यों को एकजुट रखकर प्रधान पद हासिल करने की चुनौती है।उदयपुर की तीन पंचायत समितियों में किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ओगणा में निर्दलीय सदस्य निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कल्याणपुर और नयागांव में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है। इन समितियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजरें निर्दलीय और बीएपी सदस्यों पर टिकी हैं। प्रधान पद के चुनाव में किसे समर्थन मिलता है, इससे स्थानीय राजनीतिक समीकरण तय होंगे।इस चुनाव का सबसे चर्चित मुकाबला सायरा पंचायत समिति में है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में खेल मंत्री रहे डॉ. मांगीलाल गरासिया ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। सायरा में कांग्रेस को बहुमत हासिल है। ऐसे में पूर्व मंत्री की उम्मीदवारी ने इस सीट को जिले के प्रमुख चुनावी मुकाबलों में शामिल कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मांगीलाल गरासिया प्रधान पद का चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। उनकी उम्मीदवारी को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है।गिर्वा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस की ओर से विवेक कटारा और भाजपा की तरफ से रमेश मीणा ने नामांकन दाखिल किया है। यहां दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा के पास पंचायत समिति में बहुमत होने के कारण उसकी स्थिति मजबूत है, लेकिन अंतिम नतीजा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।वल्लभनगर पंचायत समिति में भाजपा ने पूनम मेनारिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के पास केवल एक सदस्य होने के कारण पार्टी को प्रस्तावक नहीं मिल सका और उसने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में पूनम मेनारिया का निर्विरोध प्रधान चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव के बाद स्थानीय निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी, यह साफ हो जाएगा। भाजपा के सामने अपनी बहुमत वाली समितियों में प्रधान बनाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस अपने मजबूत क्षेत्रों में जीत दर्ज करने की कोशिश में है। ओगणा, कल्याणपुर और नयागांव में निर्दलीय और बीएपी सदस्यों की भूमिका भी नतीजों को प्रभावित कर सकती है।