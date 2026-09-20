उदयपुर: नगर निगम समेत छह निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार को, मतदान के तुरंत बाद मतगणना

उदयपुर, नगरीय निकाय चुनाव-2026 के तहत उदयपुर जिले में अध्यक्षीय पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया सोमवार को पूरी होगी। नगर निगम उदयपुर सहित जिले की पांच अन्य नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए दो-दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित पार्षद मतदान करेंगे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम उदयपुर के साथ भींडर, वल्लभनगर, कानोड़, मावली और फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिकाओं में सोमवार को सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।नगर निगम उदयपुर के महापौर पद के लिए भाजपा ने पारस सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से डॉ. पूनम कुंवर मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। उदयपुर नगर निगम में भाजपा के 53 पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जबकि कांग्रेस के 23 पार्षद हैं। इसके अलावा एक सीपीआई(एम) और तीन निर्दलीय पार्षद भी निर्वाचित हुए हैं।जिले के छह नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है-भाजपा से पारस सिंघवी, कांग्रेस से डॉ. पूनम कुंवरभाजपा से मीना देवी, कांग्रेस से सुंदरलालकांग्रेस से रामी, भाजपा से सोवनीकांग्रेस से पुष्पा कुमारी, भाजपा से राकेश कुमार मीणाकांग्रेस से रोनक स्वर्णकार, भाजपा से शिवकुमार सोनीभाजपा से सीमा, निर्दलीय ममताअध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर नगर निगम उदयपुर में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। निर्वाचन स्थल पर अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।मतदान के दौरान केवल अधिकृत पार्षदों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब सोमवार को होने वाले मतदान के बाद यह साफ हो जाएगा कि उदयपुर नगर निगम समेत जिले के छह नगरीय निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी।