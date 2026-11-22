विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम पटियार निवासी दिवंगत शंकरलाल अपनी पुत्री प्रियंका के विवाह की तैयारियों में उत्साह के साथ जुटे हुए थे। घर में मंडप सजा हुआ था और सभी पारंपरिक रस्में खुशी-खुशी निभाई जा रही थीं। शाम को बड़ी धूमधाम के साथ बेटी की बिंदोली निकाली गई, जिसमें पिता शंकरलाल भी परिजनों और ग्रामीणों के साथ नाचते-गाते हुए शामिल हुए। हालांकि, बिंदोली खत्म होने के करीब एक घंटे बाद ही शंकरलाल अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, वहां अचानक पिता के निधन से मातम छा गया। विपरीत समय में परिजनों ने आपसी सहमति से कठिन परंतु व्यावहारिक निर्णय लिया। परिजनों ने शंकरलाल के पार्थिव शरीर को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद, उन्होंने वर पक्ष को स्थिति की जानकारी दी। सूचना मिलने पर दूल्हा अपने परिवार के पांच निकटतम सदस्यों के साथ पटियार गांव पहुंचा। इसके बाद सादगी पूर्ण माहौल में प्रियंका और दूल्हे के विवाह के फेरे करवाए गए।शादी की रस्में पूरी होने के तुरंत बाद प्रियंका की विदाई की रस्म भी करा दी गई। जिस आंगन में शहनाइयां और शादी के मंगल गीत गूंजने थे, वहां हर किसी की आंखें नम थीं। बेटी की नई गृहस्थी की शुरुआत के साथ ही पूरा परिवार पिता के बिछड़ने के गहरे दुख से जूझ रहा था। बेटी को विदा करने के बाद, शनिवार को परिजनों ने मोर्चरी से शव लेकर शंकरलाल का अंतिम संस्कार किया।