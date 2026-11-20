उदयपुर पंचायत चुनाव मतगणना: भींडर वार्ड-2 से निर्दलीय मांगीबाई जीतीं, जिला परिषद में भाजपा 8,कांग्रेस 6 पर आगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: उदयपुर ब्यूरो Updated Fri, 20 Nov 2026 09:44 AM IST
सार
उदयपुर में पंचायत राज चुनाव की मतगणना के शुरुआती नतीजे आने लगे हैं। भींडर के वार्ड-2 से निर्दलीय मांगीबाई ने भाजपा प्रत्याशी को 74 वोटों से हराया। वहीं जिला परिषद के शुरुआती रुझानों में भाजपा 8 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है।
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विस्तार
जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों और परिणामों में भींडर पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से निर्दलीय प्रत्याशी मांगीबाई ने जीत दर्ज की है। मांगीबाई को 828 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी प्रकाशी को 754 वोट मिले। इस तरह मांगीबाई ने 74 वोटों से जीत हासिल की। वहीं जिला परिषद की 47 सीटों में से शुरुआती रुझानों में भाजपा 8 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है।
उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। जिले की 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों में मतगणना कराई जा रही है। इसके साथ ही जिला परिषद के 47 वार्डों के लिए भी मतगणना की प्रक्रिया जारी है।
मतगणना के शुरुआती नतीजों में भींडर पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से निर्दलीय प्रत्याशी मांगीबाई ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें कुल 828 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रकाशी को 754 वोट मिले। मांगीबाई ने 74 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
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दूसरी ओर जिला परिषद चुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक सामने आए रुझानों के अनुसार भाजपा 8 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले चरण में पंचायत समिति के 318 वार्डों की मतगणना कर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से जिला परिषद के 47 वार्डों की मतगणना के परिणाम सामने आने शुरू होंगे।
मतगणना के साथ ही जिले में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं।
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उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। जिले की 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों में मतगणना कराई जा रही है। इसके साथ ही जिला परिषद के 47 वार्डों के लिए भी मतगणना की प्रक्रिया जारी है।
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मतगणना के शुरुआती नतीजों में भींडर पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से निर्दलीय प्रत्याशी मांगीबाई ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें कुल 828 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रकाशी को 754 वोट मिले। मांगीबाई ने 74 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
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दूसरी ओर जिला परिषद चुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक सामने आए रुझानों के अनुसार भाजपा 8 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले चरण में पंचायत समिति के 318 वार्डों की मतगणना कर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से जिला परिषद के 47 वार्डों की मतगणना के परिणाम सामने आने शुरू होंगे।
मतगणना के साथ ही जिले में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं।