विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। जिले की 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों में मतगणना कराई जा रही है। इसके साथ ही जिला परिषद के 47 वार्डों के लिए भी मतगणना की प्रक्रिया जारी है।मतगणना के शुरुआती नतीजों में भींडर पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से निर्दलीय प्रत्याशी मांगीबाई ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें कुल 828 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रकाशी को 754 वोट मिले। मांगीबाई ने 74 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।दूसरी ओर जिला परिषद चुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक सामने आए रुझानों के अनुसार भाजपा 8 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले चरण में पंचायत समिति के 318 वार्डों की मतगणना कर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से जिला परिषद के 47 वार्डों की मतगणना के परिणाम सामने आने शुरू होंगे।मतगणना के साथ ही जिले में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं।