विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आयकर विभाग की टीम सेक्टर-11 स्थित इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने दफ्तर में प्रवेश करते ही सभी वित्तीय रिकॉर्ड और कारोबारी दस्तावेज को नियंत्रण में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच प्रक्रिया के दौरान परिसर के बाहर और भीतर सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया।विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों की टीमें कंपनी के आय-व्यय के ब्योरे, परिसंपत्तियों और विभिन्न कारोबारी सौदों से जुड़े कागजातों को बारीकी से खंगाल रही हैं। कार्रवाई का उद्देश्य दस्तावेज में दर्ज वित्तीय आंकड़ों और कंपनी की वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच तालमेल की जांच करना है। अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वित्तीय लेखा-जोखा में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है।इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड मुख्य रूप से उर्वरक और केमिकल निर्माण के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी की उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों के मुताबिक, इसका प्रमुख कारोबार सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उर्वरक और एलएबीएसए-90 केमिकल के विनिर्माण से जुड़ा हुआ है।कंपनी का कॉर्पोरेट मुख्यालय उदयपुर के सेक्टर-11 में स्थित है, जबकि इसकी मुख्य विनिर्माण इकाई उमरड़ा क्षेत्र में संचालित होती है। इसके अलावा कंपनी समूह की व्यावसायिक गतिविधियां अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत हैं। वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो नवंबर 2026 की क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समूह की समेकित परिचालन आय 1,072.3 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी, जबकि इस अवधि में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ 23.5 करोड़ रुपये रहा था।आयकर विभाग की ओर से इस कार्रवाई के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विभाग ने अघोषित आय, नकद राशि अथवा बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज की जब्ती के संबंध में भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में सभी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। जांच पूरी होने और आयकर विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ही इस छापेमारी के वास्तविक नतीजों और वित्तीय खुलासों की सही जानकारी सामने आ सकेगी।