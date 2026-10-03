उदयपुर: रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक, कुत्ते का शिकार कर गलियों में घूमता रहा; सीसीटीवी में कैद

उदयपुर शहर के रिहायशी इलाके में शनिवार अलसुबह लेपर्ड की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। न्यू आदर्श नगर-नाकोड़ा नगर, बेडवास इलाके में एक लेपर्ड ने कुत्ते का शिकार किया और करीब 15 से 20 मिनट तक आसपास की गलियों में घूमता रहा। लेपर्ड की पूरी गतिविधि इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है।

पैंथर की दस्तक से लोगों में भय

स्थानीय निवासी विक्रम कुमार जैन के अनुसार, शनिवार सुबह करीब पौने तीन बजे उनका परिवार नाकोड़ा जैन तीर्थ जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने और शोर करने की आवाज सुनाई दी। शक होने पर पड़ोस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई तो उसमें रिहायशी इलाके में लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया।

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लेपर्ड ने कुत्ते का किया शिकार

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, लेपर्ड ने इलाके में एक कुत्ते का शिकार किया। इसके बाद वह करीब 15 से 20 मिनट तक आसपास घूमता रहा। कुछ देर बाद लेपर्ड शिकार किए गए कुत्ते को लेकर एक गली में स्थित मकान के सामने पहुंचा और उसे वहीं छोड़कर आगे निकल गया।

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आधे घंटे बाद घर से निकला परिवार

जिस मकान के सामने लेपर्ड कुछ देर तक मौजूद रहा, वहां रहने वाला परिवार करीब आधे घंटे बाद घर से बाहर निकला। बाद में जब परिवार को पता चला कि उनके घर के आसपास कुछ समय पहले ही लेपर्ड मौजूद था, तो वे घबरा गए।

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बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

रिहायशी इलाके में लेपर्ड की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस इलाके की गलियों में दिनभर छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। ऐसे में लेपर्ड की लगातार मूवमेंट से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय निवासी विक्रम कुमार जैन ने वन विभाग से इलाके में पिंजरा लगाने और लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।