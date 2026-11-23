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उद्योगपति रविन्द्र सिंह की कंपनी इंडियन फॉस्फेट लि. तथा उनके 12 विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई पांचवें दिन भी निरंतर जारी है। आयकर विभाग की टीमों द्वारा की जा रही इस व्यापक तलाशी अभियान में अब तक डेढ़ करोड़ रुपये की नकदी और पांच करोड़ रुपये से अधिक कीमत के बहुमूल्य आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। आयकर अधिकारी लगातार सभी ठिकानों पर मौजूद दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की गहनता से पड़ताल करने में लगे हुए हैं।