उदयपुर में पांचवें दिन भी आयकर की छापेमारी जारी, अघोषित संपत्ति की संभावना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 23 Nov 2026 07:28 PM IST
सार
उदयपुर में उद्योगपति रविन्द्र सिंह की कंपनी इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड और 12 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पांचवें दिन भी जारी है। अब तक डेढ़ करोड़ रुपये नकद और पांच करोड़ से अधिक के आभूषण मिले हैं। अधिकारियों को अघोषित संपत्ति और हवाला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिलने का संदेह है।
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विस्तार
उद्योगपति रविन्द्र सिंह की कंपनी इंडियन फॉस्फेट लि. तथा उनके 12 विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई पांचवें दिन भी निरंतर जारी है। आयकर विभाग की टीमों द्वारा की जा रही इस व्यापक तलाशी अभियान में अब तक डेढ़ करोड़ रुपये की नकदी और पांच करोड़ रुपये से अधिक कीमत के बहुमूल्य आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। आयकर अधिकारी लगातार सभी ठिकानों पर मौजूद दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की गहनता से पड़ताल करने में लगे हुए हैं।
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दस्तावेज की जांच और अघोषित संपत्ति की संभावना
आयकर विभाग की विशेष टीम ने 19 नवंबर की सुबह सेक्टर-11 में स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय में पहली छापेमारी की थी। उसके बाद से ही विभाग की कई टीमें रविन्द्र सिंह के अन्य परिसरों और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। कार्रवाई में जुटे अधिकारी यह स्पष्ट रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के बहियों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आय तथा उनकी वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच कोई अंतर तो नहीं है। अधिकारियों को अंदेशा है कि इस दौरान करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति का बड़ा खुलासा हो सकता है।
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हवाला कारोबार के संदिग्ध दस्तावेज और पूछताछ
तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनके तार हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा है। इन दस्तावेज की सत्यता और वित्तीय लेन-देन के स्रोतों की सटीक पड़ताल के लिए आयकर अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी जुटाने के उद्देश्य से विभाग की टीम कंपनी और कारोबारी नेटवर्क से जुड़े कई व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे मामले से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्र की जा सकें।
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दस्तावेज की जांच और अघोषित संपत्ति की संभावना
आयकर विभाग की विशेष टीम ने 19 नवंबर की सुबह सेक्टर-11 में स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय में पहली छापेमारी की थी। उसके बाद से ही विभाग की कई टीमें रविन्द्र सिंह के अन्य परिसरों और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। कार्रवाई में जुटे अधिकारी यह स्पष्ट रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के बहियों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आय तथा उनकी वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच कोई अंतर तो नहीं है। अधिकारियों को अंदेशा है कि इस दौरान करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति का बड़ा खुलासा हो सकता है।
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हवाला कारोबार के संदिग्ध दस्तावेज और पूछताछ
तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनके तार हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा है। इन दस्तावेज की सत्यता और वित्तीय लेन-देन के स्रोतों की सटीक पड़ताल के लिए आयकर अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी जुटाने के उद्देश्य से विभाग की टीम कंपनी और कारोबारी नेटवर्क से जुड़े कई व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे मामले से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्र की जा सकें।