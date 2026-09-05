फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   bundi 15 lakh cyber fraud woman kodipalli jyoti arrested hyderabad mule bank account

राजस्थान: 15 लाख की साइबर ठगी में आठ महीने से फरार महिला हैदराबाद से गिरफ्तार, म्यूल खाते में हुआ था लेनदेन

Sat, 05 Sep 2026 10:45 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 05 Sep 2026 10:45 PM IST
सार

Rajasthan News: बूंदी पुलिस ने 15 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में आठ महीने से फरार चल रही कोडीपल्ली ज्योति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से करीब 4.5 लाख रुपये उसके बैंक खाते में आए थे। नोटिस के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं होने पर पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की और गिरफ्तार कर लिया।
 

विज्ञापन
bundi 15 lakh cyber fraud woman kodipalli jyoti arrested hyderabad mule bank account
साइबर अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पुलिस ने 15 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में आठ महीने से फरार चल रही महिला आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला की पहचान कोडीपल्ली ज्योति के रूप में की है। पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने हैदराबाद में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


शिक्षक से हुई थी 15 लाख की साइबर ठगी
साइबर थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि कुछ माह पूर्व तलवास क्षेत्र के एक अध्यापक के साथ 15 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई थी। मामले की जांच में सामने आया कि ठगी की राशि में से करीब साढ़े चार लाख रुपये का लेनदेन म्यूल खाताधारक महिला के बैंक खाते में हुआ था। साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के तहत विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था।
विज्ञापन


नोटिस के बावजूद पूछताछ से बचती रही
वारदात के बाद पुलिस ने म्यूल खाताधारक महिला को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। महिला लगातार पुलिस की पकड़ से दूर बनी रही। इसके बाद विशेष टीम को तेलंगाना भेजा गया। टीम ने तकनीकी सूचनाओं के आधार पर हैदराबाद में उसकी लोकेशन ट्रेस की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बूंदी लेकर आई। पुलिस ने आरोपी महिला को अदालत में पेश किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क की भी जांच
पुलिस अब आरोपी महिला से साइबर ठगी की रकम के लेनदेन और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा।


आधार-पैन जैसे दस्तावेज किसी को न दें
साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड जैसे निजी एवं संवेदनशील दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपे। साइबर अपराधी इन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर म्यूल खाते खोलते हैं। अपने दस्तावेज का दुरुपयोग होने पर संबंधित व्यक्ति भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed