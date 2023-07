Rajasthan: PMO के पलटवार पर CM गहलोत का जवाब, कहा- कार्यालय ने कहा था मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल रहूंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर दौरे पर हैं। पीएम के आने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपके कार्यालय PMO ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है। इसके बाद पीएमओ की ओर से कहा गया कि आपके कार्यालय ने मना किया था कि सीएम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे।



पीएमओ के इस जवाब के बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा- प्रधानमंत्रीजी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परन्तु संभवत: उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुन: अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा।

मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रिगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अभी भी मैं राजस्थान के हित के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इनटरेक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। आपके संज्ञान के लिए पूर्व में प्राप्त मिनट टू मिनट एवं मेरे कार्यालय से भेजा गया पत्र साझा कर रहा हूं।



सीएम गहलोत ने लगाया था ये आरोप

पीएम मोदी के सीकर कार्यक्रम को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय PMO ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केंद्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं।



Shri @ashokgehlot51 Ji,



In accordance with protocol, you have been duly invited and your speech was also slotted. But, your office said you will not be able to join.



During PM @narendramodi’s previous visits as well you have always been invited and you have also graced those… https://t.co/BHQkHCHJzQ