उदयपुर में तेज रफ्तार बस का कहर: ट्रेलर को ओवरटेक करते ही हुआ भीषण हादसा, 3 की मौत और 10 घायल
राजस्थान के उदयपुर जिले में नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार को तेज रफ्तार निजी बस ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश में उससे टकरा गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं।
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राजस्थान के उदयपुर जिले में बुधवार को नेशनल हाईवे-48 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। करीब 35 यात्रियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार निजी बस ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश में उससे जा टकराई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।
ट्रेलर को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
खेड़ोदा थाने के एसएसओ परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि निजी बस चित्तौड़गढ़ के मांडलगढ़ से उदयपुर की ओर जा रही थी। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। नेशनल हाईवे-48 पर बस चालक ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बस ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए।
दो मृतकों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले दो लोगों की पहचान हो गई है। इनमें उदयपुर जिले के पहाड़ा निवासी बंशीलाल टेलर और शोभागपुरा निवासी भगवान लाल डांगी शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाली तीसरी मृतका एक महिला है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है।
तीन घायलों की हालत गंभीर
हादसे में घायल हुए 10 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
हाईवे पर लगा जाम, चालक फरार
दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे-48 पर यातायात प्रभावित हो गया और सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।