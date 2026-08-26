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राजस्थान: नेपाल में फंसे अपनों की चिंता? राजस्थान सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, ऐसे मिलेगी मदद

Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
सार

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच राजस्थान सरकार ने नेपाल की यात्रा पर गए राजस्थान के लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी व्यक्ति की जानकारी या सहायता के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1070 और 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

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नेपाल में जलप्रलय के बीच राजस्थान सरकार की बड़ी पहल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य के उन लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो फिलहाल नेपाल की यात्रा पर हैं। सरकार ने कहा है कि नेपाल में मौजूद राजस्थान के किसी निवासी के बारे में जानकारी या किसी तरह की मदद की जरूरत होने पर परिवार राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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टोल फ्री नंबरों पर मिलेगी मदद

आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि नेपाल में यात्रा कर रहे राजस्थान के किसी निवासी के संबंध में जानकारी या सहायता के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1070 और 112 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं: 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227296, 0141-2927392 और 0141-2227603।

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आईपी नंबर और ईमेल से भी दे सकते हैं जानकारी

विभाग के अनुसार, लोग आईपी नंबर 28888 के माध्यम से भी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा सहायता या सूचना के लिए relief-rj@nic.in ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है। राज्य सरकार ने नेपाल में मौजूद राजस्थान के लोगों के परिवारों से अपील की है कि किसी भी तरह की जानकारी या सहायता की जरूरत होने पर दिए गए आधिकारिक हेल्पलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करें।

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