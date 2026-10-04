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पाली जिले के सुमेरपुर थाना पुलिस ने राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में चोरी, नकबजनी और वाहन चोरी की 36 से अधिक वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में उपयोग ली गई बाइक और चोरी का माल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित हिंगोलिया फली मालप निवासी किशनलाल और बारला ओडा निवासी सुरेश उर्फ सूसा हैं। दोनों आरोपी पिंडवाड़ा थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूरी का काम करते हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।