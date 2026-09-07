राजस्थान: सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, फरार मकान मालिक हरिराम बंसल भिवाड़ी से गिरफ्तार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने हादसे के बाद फरार चल रहे मकान मालिक हरिराम बंसल को सोमवार दोपहर राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर यह हादसा हुआ था। हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं, मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है।

हादसे के बाद से फरार था मकान मालिक

सत्य निकेतन इलाके में रविवार को ढही ‘हॉस्टल डेज’ नाम की पांच मंजिला इमारत लड़कों के पीजी के तौर पर संचालित हो रही थी। हादसे के समय इमारत में कई छात्र मौजूद थे। बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद से ही मकान मालिक हरिराम बंसल का कोई पता नहीं था और वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश तेज करते हुए उसके खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया था। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 विशेष टीमें भी गठित की थीं।

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राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने पकड़ा

लगातार तलाश और छापेमारी के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को सत्य निकेतन हादसे की जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अमित गोयल ने हादसे के बाद मकान मालिक हरिराम बंसल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की थी।

सात लोगों की मौत, कई घायल

सत्य निकेतन में हुई इस इमारत दुर्घटना में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। पुलिस और बचाव एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

मकान मालिक और अन्य के खिलाफ दर्ज है मामला

पुलिस ने हरिराम बंसल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर हादसे की वजह, इमारत की स्थिति, मरम्मत कार्य और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाएगी।