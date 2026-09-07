फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Alwar News ›   delhi satya niketan building collapse hariram bansal arrested bhiwadi seven dead

राजस्थान: सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, फरार मकान मालिक हरिराम बंसल भिवाड़ी से गिरफ्तार

Mon, 07 Sep 2026 03:09 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 03:09 PM IST
सार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला ‘हॉस्टल डेज’ इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने फरार मकान मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन
delhi satya niketan building collapse hariram bansal arrested bhiwadi seven dead
हरिराम बंसल भिवाड़ी से गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने हादसे के बाद फरार चल रहे मकान मालिक हरिराम बंसल को सोमवार दोपहर राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर यह हादसा हुआ था। हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं, मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है।

विज्ञापन

हादसे के बाद से फरार था मकान मालिक

सत्य निकेतन इलाके में रविवार को ढही ‘हॉस्टल डेज’ नाम की पांच मंजिला इमारत लड़कों के पीजी के तौर पर संचालित हो रही थी। हादसे के समय इमारत में कई छात्र मौजूद थे। बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद से ही मकान मालिक हरिराम बंसल का कोई पता नहीं था और वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश तेज करते हुए उसके खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया था। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 विशेष टीमें भी गठित की थीं।

विज्ञापन

राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने पकड़ा

लगातार तलाश और छापेमारी के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को सत्य निकेतन हादसे की जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अमित गोयल ने हादसे के बाद मकान मालिक हरिराम बंसल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की थी।

सात लोगों की मौत, कई घायल

सत्य निकेतन में हुई इस इमारत दुर्घटना में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। पुलिस और बचाव एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

मकान मालिक और अन्य के खिलाफ दर्ज है मामला

पुलिस ने हरिराम बंसल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर हादसे की वजह, इमारत की स्थिति, मरम्मत कार्य और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed