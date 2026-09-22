सिरोही में भालू का आतंक: एक के बाद दूसरे किसान पर हमला, दो किसान गंभीर घायल; अस्पताल से रेफर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 01:53 PM IST
सार
सिरोही जिले के निचलागढ़ ग्राम पंचायत के वेराफली में मक्के के खेत में काम कर रहे दो किसानों पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में 75 वर्षीय भेरा गरासिया और 40 वर्षीय गमा गरासिया घायल हो गए। दोनों को आबूरोड उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया है।
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विस्तार
सिरोही जिले के देलदर क्षेत्र की निचलागढ़ ग्राम पंचायत के वेराफली में एक भालू ने दो किसानों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन और आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे तथा दोनों घायलों को आबूरोड उपजिला अस्पताल लेकर गए। यहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अग्रिम इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
पहले खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला
यह घटना आबूरोड के समीप भाखर अंचल स्थित निचलागढ़ ग्राम पंचायत के वेराफली की है। यहां भेरा पुत्र रूपा गरासिया (75) अपने मक्के के खेत में रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वहां एक हिंसक भालू आ गया। इससे पहले कि भेरा कुछ समझ पाते, भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान भालू ने अपने पंजों के बल खड़े होकर भेरा के सिर, हाथ, मुंह और आंखों के आसपास नाखूनों से कई वार किए। सिर पर नाखून लगने से गहरे घाव हो गए और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देखकर भालू वहां से भागकर दूसरे खेत में घुस गया।
दूसरे खेत में किसान पर भी किया हमला
दूसरे खेत में पहुंचने के बाद भालू ने मक्के की फसल में काम कर रहे किसान गमा (40) पुत्र सोमा गरासिया पर भी हमला कर दिया। भालू के हमले में गमा भी लहूलुहान होकर गिर गए। भालू ने उनके शरीर पर भी जगह-जगह नाखूनों से वार किए। इसके बाद वह जंगल की ओर भाग गया।
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प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर
घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग दोनों घायलों को आबूरोड उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे। रविवार शाम परिजन दोनों घायलों को अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अग्रिम इलाज के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों के आने की ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते ग्रामीण और आसपास के लोग भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं।
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पहले खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला
यह घटना आबूरोड के समीप भाखर अंचल स्थित निचलागढ़ ग्राम पंचायत के वेराफली की है। यहां भेरा पुत्र रूपा गरासिया (75) अपने मक्के के खेत में रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वहां एक हिंसक भालू आ गया। इससे पहले कि भेरा कुछ समझ पाते, भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान भालू ने अपने पंजों के बल खड़े होकर भेरा के सिर, हाथ, मुंह और आंखों के आसपास नाखूनों से कई वार किए। सिर पर नाखून लगने से गहरे घाव हो गए और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देखकर भालू वहां से भागकर दूसरे खेत में घुस गया।
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दूसरे खेत में किसान पर भी किया हमला
दूसरे खेत में पहुंचने के बाद भालू ने मक्के की फसल में काम कर रहे किसान गमा (40) पुत्र सोमा गरासिया पर भी हमला कर दिया। भालू के हमले में गमा भी लहूलुहान होकर गिर गए। भालू ने उनके शरीर पर भी जगह-जगह नाखूनों से वार किए। इसके बाद वह जंगल की ओर भाग गया।
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प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर
घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग दोनों घायलों को आबूरोड उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे। रविवार शाम परिजन दोनों घायलों को अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अग्रिम इलाज के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों के आने की ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते ग्रामीण और आसपास के लोग भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं।