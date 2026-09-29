सिरोही: तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब! ट्रक से शराब के 112 कार्टन, फॉरच्युर्नर से 1.75 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त

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कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गुजरात के पाटण जिले के काकोसी थाना क्षेत्र के सेवराणा निवासी याकुबशाह पुत्र अहमदशाह मुसलमान और सेदराणा निवासी मोसीनशाह पुत्र मेहबूबशाह मुसलमान को गिरफ्तार किया। इसके अलावा सिद्धपुर थाना क्षेत्र के देथली निवासी सलमान पुत्र साबित खां मुसलमान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से शराब की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।उधर, दूसरी कार्रवाई पिंडवाड़ा पुलिस और डीएसटी टीम ने उदयपुर-पिंडवाड़ा उदयपुर फोरलेन पर मालेरा हाईवे पर की। पिंडवाड़ा थानाधिकारी लादूसिंह की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने फॉरच्युर्नर कार की तलाशी ली। इस दौरान कार से 1 क्विंटल 75 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के दौरान अज्ञात आरोपी घने जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद डोडा पोस्त और फॉरच्युर्नर कार को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में पिंडवाड़ा पुलिस थाने के चैलसिंह, लादूसिंह तथा डीएसटी टीम के उपनिरीक्षक अमराराम, कांस्टेबल वागाराम, शैतानराम, लोकेश, जितेन्द्रसिंह और श्रवण कुमार शामिल रहे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डोडा पोस्त कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।