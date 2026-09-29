आरसीए की नई टीम की कमान किसके हाथ?: आज 38 मतदाता करेंगे फैसला, छह पदों पर सीधी भिड़ंत

राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के चुनाव के लिए आज, 29 सितंबर को मतदान होगा। नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। संघ के छह पदों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी पदों पर दो-दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है।

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मतदान जयपुर स्थित आरसीए एकेडमी में होगा। चुनाव अधिकारी के अनुसार वार्षिक आमसभा के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव में 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों के साथ दो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी वोट डालेंगे। कुल 38 मतदाता नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे।

अध्यक्ष पद पर धनंजय सिंह और बृज किशोर आमने-सामने

अध्यक्ष पद के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर और बृज किशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है। नाम वापसी के अंतिम दिन 18 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसके बाद अध्यक्ष समेत सभी छह पदों पर दो उम्मीदवार रह गए। अन्य पदों पर भी दो-दो उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद घोषित किए जाएंगे।

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चुनाव से पहले कोर्ट में भी उठा था जिला संघ का विवाद

आरसीए चुनाव से पहले सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद सामने आया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अंतरिम आदेश में 21 जुलाई 2024 को निर्वाचित सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के एक गुट को आरसीए की आमसभा और चुनाव में अंतरिम रूप से भाग लेने की अनुमति दी थी। यह अनुमति अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन है।

आरसीए की ओर से जारी चुनाव संबंधी दस्तावेजों में 2026-29 चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची भी जारी की गई है। मतदान के बाद मतगणना होगी और आरसीए की नई कार्यकारिणी के छह पदों का परिणाम सामने आएगा।