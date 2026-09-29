किशनगढ़: डंपिंग यार्ड में इजरायली महिला से अभद्रता, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

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पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और घटना में शामिल युवकों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण शुरू किया।अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक डॉ. रवि और जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल और किशनगढ़ वृत्ताधिकारी धर्मराज चौधरी के पर्यवेक्षण में की गई। गांधीनगर थानाधिकारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जांच को आगे बढ़ाया।पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वायरल वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर किशनगढ़ निवासी मोहम्मद फुरखान (25), मोहम्मद अनीस (21), फरहान (24) और अख्तर अली (22) को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, घटना के संबंध में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के दौरान वहां और कौन-कौन लोग मौजूद थे तथा वीडियो किस परिस्थिति में बनाया और प्रसारित किया गया।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता को गंभीरता से लिया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार न करें और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने से बचें।