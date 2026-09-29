जयपुर को मिलेगा नया हैंगआउट स्पॉट: रामनिवास बाग में बनेगी फूड चौपाटी; प्ले जोन और ओपन एयर थिएटर से लेकर सबकुछ

रामनिवास बाग में जल्द ही फूड, फन और हरियाली का नया स्पेस विकसित किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) यहां करीब 6.30 करोड़ रुपये की लागत से फूड चौपाटी विकसित करने की तैयारी में है। करीब 5,920 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाली चौपाटी में फूड ट्रक, सिटिंग एरिया, बच्चों का प्ले जोन, गार्डन और ओपन एयर थिएटर जैसी सुविधाएं होंगी। जेडीए के प्रोजेक्ट के अनुसार चौपाटी को रामनिवास बाग में मौजूदा स्पोर्ट्स कोर्ट के पास विकसित किया जाएगा। यहां वाहनों और पैदल आने वाले लोगों के लिए अलग प्रवेश की व्यवस्था होगी। फूड ट्रक और कियोस्क के लिए करीब 140 वर्गमीटर जगह रखी गई है, जबकि 662 वर्गमीटर में बैठने की व्यवस्था होगी। बच्चों के लिए करीब 600 वर्गमीटर में प्ले एरिया विकसित किया जाएगा। वहीं करीब 200 वर्गमीटर में ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा। इसके अलावा गार्डन, पैदल पाथवे, टॉयलेट, पेयजल, पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

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