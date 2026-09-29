राजस्थान: पंचायत चुनाव की तैयारी में भाजपा ने कसी कमर, 3 दिन में 23 जिलों में बैठकें

राजस्थान में पंचायतराज चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन को जिलों तक सक्रिय करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 23 जिलों में संदर्भ बैठकों का कार्यक्रम तय किया है। इन बैठकों में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पांच पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे।

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प्रदेश सह प्रभारी कुलजीत सिंह चहल 30 सितंबर को झुंझुनूं और सीकर तथा 1 अक्टूबर को कोटपूतली-बहरोड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीकर प्रवास के दौरान खाटूश्यामजी दर्शन का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार 30 सितंबर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, 1 अक्टूबर को चूरू और बीकानेर तथा 2 अक्टूबर को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बैठकें करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर को 10, 1 अक्टूबर को 9 और 2 अक्टूबर को चार बैठकें प्रस्तावित हैं। इस तरह तीन दिनों में कुल 23 बैठकें होंगी। कार्यक्रम में अलग-अलग नेताओं के प्रवास, बैठक का समय और स्थान तय किया गया है।



भाजपा ने हाल में प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की थी। प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार कर मैदान में उतरने को कहा था।



