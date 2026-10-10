राजस्थान: संत त्रिवेणीगिरी की संदिग्ध मौत पर फूटा आक्रोश, थाने के बाहर धरने पर बैठे संत

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साधु-संत शिवगंज थाने के बाहर पड़ाव डालकर बैठे हैं और मौके पर सिरोही पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। संतों का स्पष्ट कहना है कि जब तक मौत से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक उनका आक्रोश शांत नहीं होगा। शनिवार सुबह 11 बजे थाने का घेराव कर धरने पर बैठने का आह्वान किया गया था। इसके लिए संतों ने 36 कौम के लोगों और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की है। संत समाज चाहता है कि पुलिस बिना किसी दबाव के जांच प्रक्रिया पूरी करे।शिवगंज में चल रहे इस धरना-प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस पर संतों ने कहा कि यह विषय किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि न्याय से जुड़ा हुआ सवाल है। साधु-संतों की मांग है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।संत त्रिवेणीगिरी महाराज की मौत का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में झुंझुनूं जिले के लोहार्गल धाम स्थित बरखंडी बाबा मंदिर के संत सूरजदास महाराज की मौत से भारी जनाक्रोश फैला था। उनका शव एक पहाड़ी की गहरी खाई में झाड़ियों के बीच से बरामद हुआ था। उस समय संतों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन को ससम्मान पार्थिव देह नीचे न लाने पर स्थिति बिगड़ने की चेतावनी दी थी।