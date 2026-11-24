राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का मतदान और नतीजे आने के बाद भी सियासी घमासान थमा नहीं है। अब जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने की कवायद के बीच दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों के बयानों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर में बोर्ड बनाने को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी 37 जिला परिषदों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।

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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से पहले सत्ता के प्रभाव और पैसे के बल पर कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर कांग्रेस के लोगों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें अपने पाले में खींचने का प्रयास किया जा रहा है।डोटासरा ने मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे इस बार गोलियां चल जाएं लेकिन भरतपुर में बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। उनके इस बयान से साफ है कि कांग्रेस भरतपुर में बोर्ड गठन को लेकर किसी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने और बोर्ड बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।डोटासरा के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा प्रदेश की सभी 37 जिला परिषदों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बहुमत चाहे किसी के पास भी हो, भाजपा चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। खरीद-फरोख्त के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि वे डोटासरा की बातों का जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राठौड़ ने आरोप लगाया कि जब गहलोत ने दो बार सरकार बनाई थी, तब उनके पास बहुमत नहीं था। ऐसे में सरकार कैसे बनी और बहुमत कहां से आया, यह भी सवाल है। उन्होंने कहा कि खरीद-फरोख्त कांग्रेस का कल्चर हो सकता है, भाजपा का नहीं।पंचायती राज चुनाव के बाद अब असली राजनीतिक परीक्षा जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में होगी। दोनों दलों की नजर अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने और निर्दलीयों का समर्थन हासिल करने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन को लेकर सियासी जोड़तोड़ और आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं।