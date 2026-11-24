खेत में कथित अवैध रेत खनन रोकने की बात कहने से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते एक परिवार के लिए खौफनाक रात में बदल गया। आरोप है कि पहले खेत पर मारपीट हुई और फिर कुछ घंटों बाद 25 से 30 लोगों की भीड़ ने घर पर धावा बोल दिया। हमलावर दीवार फांदकर घर में घुसे और महिला तथा बच्चों के साथ मारपीट की। हमले में पीड़ित की पत्नी का हाथ टूट गया। परिवार का आरोप है कि रातभर मदद के लिए पुलिस के 100 और 112 नंबर पर 20 से अधिक बार फोन किए, लेकिन कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। अब पीड़ित दंपती ने भीलवाड़ा एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।

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मामला फूलियाकलां थाना क्षेत्र के बड़ला गांव का है। यहां खेत में रेत खनन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सरपंच चुनाव की पुरानी राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पीड़ित शंभूलाल मीणा ने अपनी शिकायत में वर्तमान सरपंच और कुछ लोगों से चुनाव के बाद से रंजिश होने की आशंका जताई है।परिवादी शंभूलाल मीणा के अनुसार 22 नवंबर को शाम करीब 5 बजे वह अपने खेत पर गया था। वहां कुछ लोग खेत के ढावे पर अवैध रेत खनन कर रहे थे। इससे उसकी जमीन का कटाव हो रहा था। शंभूलाल ने जमीन को अपनी बताते हुए खनन बंद करने के लिए कहा तो वहां मौजूद लोगों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि खनन कर रहे लोगों ने ओमप्रकाश मीणा सहित अन्य लोगों को फोन कर मौके पर बुला लिया। इसके बाद पहुंचे लोगों ने शंभूलाल के साथ मारपीट की। उस समय मामला शांत होने के बजाय आगे और गंभीर रूप लेता दिखाई दिया।शंभूलाल का आरोप है कि शाम करीब 7 बजे ओमप्रकाश और गोविंद तथा उनके साथ आए करीब 25 से 30 लोग उसके घर पहुंच गए। आरोपियों ने घर की दीवार फांदी और अंदर घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने उसकी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की। घर में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान उसकी पत्नी के साथ हुई मारपीट में हाथ टूट गया। घायल महिला को उपचार के लिए भीलवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया।घर के भीतर महिला और बच्चों के साथ हुई मारपीट के आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है। परिवार का कहना है कि उस समय घर में मौजूद लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था।पीड़ित परिवार के मुताबिक हमले के बाद भी दहशत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि हमलावर देर रात करीब 2 बजे तक लाठियां लेकर घर के बाहर जमा रहे। करीब 20 से 25 लोग बाहर खड़े थे। इस दौरान घटना के वीडियो बनाए गए और उन्हें सोशल मीडिया पर भी डाला गया। परिवार का आरोप है कि घर के बाहर लोगों की मौजूदगी के कारण वे घंटों तक भय के माहौल में रहे। रातभर घर के अंदर परिवार की चिंता और बाहर जमा भीड़ के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कथित भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शंभूलाल के अनुसार उसका बेटा हर्षित लगातार 100 और 112 नंबर पर फोन कर पुलिस से सहायता मांगता रहा। परिवार की ओर से 20 से अधिक बार कॉल किए गए लेकिन कोई पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि फूलियाकलां थाने में फोन करने पर कथित तौर पर जवाब मिला कि सरपंच से बात हो गई है। शंभूलाल का कहना है कि बार-बार सहायता मांगने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं आई और उल्टा उसे ही धमकाया गया। पीड़ित ने घटना के वीडियो फुटेज, पुलिस अधिकारियों से हुई बातचीत की कॉल डिटेल और वॉयस रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इन साक्ष्यों के आधार पर वह पूरे मामले की जांच चाहता है।शंभूलाल मीणा ने हमले के पीछे सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश होने की आशंका जताई है। उसका कहना है कि उसने हाल ही में सरपंच पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद से वर्तमान सरपंच और कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी रंजिश चल रही है। पीड़ित परिवार को आशंका है कि इसी विवाद के चलते उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि चुनावी रंजिश को हमले का कारण बताना फिलहाल परिवादी का आरोप है। इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।घटना के बाद पीड़ित दंपती भीलवाड़ा एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नामजद आरोपियों सहित अन्य हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी करने, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा फूलियाकलां थाना पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।अब इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि खेत में अवैध रेत खनन रोकने से शुरू हुआ विवाद क्या वास्तव में सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश से जुड़ा है? घर में घुसकर मारपीट और पुलिस को बार-बार फोन करने के आरोपों की सच्चाई जांच में सामने आना बाकी है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर देख रहा है।