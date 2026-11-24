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ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि एनसीबी चंडीगढ़ की ओर से कोटा ग्रामीण पुलिस को इन तस्करों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी करवाई। इसी दौरान पुलिस को तीनों संदिग्ध तस्कर नजर आए। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया।बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी दिल्ली की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को कोटा ग्रामीण पुलिस और एनसीबी के बीच बेहतर समन्वय का नतीजा माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे इन इनामी तस्करों की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।इन तस्करों की पहचान तेजपाल सिंह उर्फ लक्की लाहौरिया, अंकुश कुमार मीढा, चरणजीत सिंह के रूप में हुई हैं। तीनों तस्कर पंजाब के निवासी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उनके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाने की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि इन तस्करों के तार मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं।