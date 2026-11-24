कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दबोचे पंजाब के तीन इनामी तस्कर, एनसीबी चंडीगढ़ को भी थी तलाश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: कोटा ब्यूरो Updated Tue, 24 Nov 2026 11:20 PM IST
सार
एनसीबी चंडीगढ़ की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने पंजाब के तीन फरार इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोकीन और चरस तस्करी के मामलों में वांछित तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम था।
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विस्तार
कोटा ग्रामीण पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे पंजाब के तीन इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। कोकीन और चरस तस्करी के मामलों में वांछित चल रहे इन तस्करों की तलाश लंबे समय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चंडीगढ़ जोनल यूनिट को भी थी। तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे और पुलिस तथा जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर थे।
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि एनसीबी चंडीगढ़ की ओर से कोटा ग्रामीण पुलिस को इन तस्करों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी करवाई। इसी दौरान पुलिस को तीनों संदिग्ध तस्कर नजर आए। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया।
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बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी दिल्ली की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को कोटा ग्रामीण पुलिस और एनसीबी के बीच बेहतर समन्वय का नतीजा माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे इन इनामी तस्करों की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।
इन तस्करों की पहचान तेजपाल सिंह उर्फ लक्की लाहौरिया, अंकुश कुमार मीढा, चरणजीत सिंह के रूप में हुई हैं। तीनों तस्कर पंजाब के निवासी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उनके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाने की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि इन तस्करों के तार मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं।
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ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि एनसीबी चंडीगढ़ की ओर से कोटा ग्रामीण पुलिस को इन तस्करों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी करवाई। इसी दौरान पुलिस को तीनों संदिग्ध तस्कर नजर आए। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया।
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बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी दिल्ली की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को कोटा ग्रामीण पुलिस और एनसीबी के बीच बेहतर समन्वय का नतीजा माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे इन इनामी तस्करों की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।
इन तस्करों की पहचान तेजपाल सिंह उर्फ लक्की लाहौरिया, अंकुश कुमार मीढा, चरणजीत सिंह के रूप में हुई हैं। तीनों तस्कर पंजाब के निवासी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उनके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाने की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि इन तस्करों के तार मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं।