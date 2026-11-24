बारिश की कमी के चलते अकाल जैसे हालात में गोवंश के सामने खड़े चारे-पानी के संकट को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सरकार को चेताया है। भाटी ने वीडियो के साथ लिखा कि गायें मर रही है, सरकार जग रही है क्या ?शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी ने सिरोही में हुए पशुपालकों द्वारा किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि आप सबने देखा होगा कि कल सिरोही में पशुपालक अपने हजारों गोवंश लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कलेक्ट्रेट की स्थिति ऐसी थी कि वहां पांव रखना को जगह नहीं थी।भाटी ने कहा कि ऐसी स्थितियां आने वाले दिनों में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होने वाली है। इसका कारण यह है कि आज अकाल की स्थिति के चलते सारे और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पशुपालक अपने परिवार के जेवरात गिरवी रखकर भी पशुधन के लिए चारे-पानी व्यवस्था कर लिया करते हैं लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को पैसे पर भी चारा-पानी मिल नहीं रहा है।उन्होंने कहा सरकार ने कई सारी घोषणा की लेकिन धरातल पर अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, यह दुर्भाग्य है। पशुपालक आंखों में आंसू आ रहे हैं। भाटी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इन आंसुओ में तमाम सत्तासीन लोग बह जाएंगे।भाटी ने तंज कसते हुए कहा कि गाय के नाम पर राजनीति करने वालों को आज इन गायों की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये आंखें बंद करके, गहरी नींद में सो रहे हैं यह दुर्भाग्य है।भाटी ने सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि अभी तक फाइलों में बजट चल रहा है। पशुओं के लिए कोई चारा डिपो नहीं खुले हैं और न पानी की माकूल व्यवस्था हुई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले दो महीने से लगातार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने स्तर पर चारे-पानी की व्यवस्था करेंगे।भाटी ने कहा कि प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले इन पशुपालकों की पीड़ा को सुने और इसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए ताकि भविष्य में इस प्रकार हजारों पशुपालकों को पशुधन के साथ नहीं जिला मुख्यालय पर आने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इससे पहले सरकार पशुओं के लिए चारे-पानी की पर्याप्त व्यवस्था करे। भाटी ने कहा कि सरकार समय रहते पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करे, वरना भूखी-प्यासी गायों की हाय से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा।