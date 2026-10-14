संत त्रिवेणी गिरि हत्याकांड में बड़ा खुलासा: साथी साधु ने बदले के लिए रची साजिश, गुरु के पोस्टर पर था विवाद

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पुलिस जांच में सामने आया कि श्रावण मास के दौरान कबेश्वर महादेव मंदिर में गुरु के पोस्टर लगाने की बात पर 70 वर्षीय त्रिवेणी गिरि महाराज और कोलीवाड़ा निवासी तोलाराम उर्फ तुलसी गिरि (58) के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच खुद को नागा बाबा बताने को लेकर भी विवाद पैदा हो गया था। इसी कहासुनी के बाद तुलसी गिरि ने मन में रंजिश ठान ली और बदला लेने की योजना तैयार की। उसने इस आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अन्य साथियों को अपने साथ मिलाया।घटना का खुलासा तब हुआ जब 1 अक्तूबर को पागल गिरि उर्फ पागल बाबा ने पुलिस को अपने गुरु भाई त्रिवेणी गिरि महाराज का शव मंदिर की छत पर पड़े होने की सूचना दी। संत पिछले दो-तीन वर्षों से इस आश्रम में निवास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को चारपाई पर संत का दो-तीन दिन पुराना शव मिला, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था, जिससे हत्या का संदेह गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव साधु-संतों को सौंप दिया।योजना के अनुसार 29 सितंबर को आरोपी तुलसी गिरि मोटरसाइकिल से सुमेरपुर पहुंचा। वहां से वह श्रवण कुमार गमेती भील (32) और उसके एक साथी को साथ लेकर आया। तुलसी गिरि ने दोनों को अंदरूनी रास्तों के जरिये मंदिर पहुंचने का मार्ग समझाया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। इसके बाद दोनों आरोपी पैदल आश्रम पहुंचे और रात में छत पर सो रहे संत की हत्या कर दी। वारदात के बाद वे कमरे से सामान चुराकर भाग निकले। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है और फरार साथी की तलाश में जुटी है।