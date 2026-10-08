सीकर: हिस्ट्रीशीटर पर युवक की हत्या का आरोप, कैंपर से कार रोककर फावड़े से हमला; तीन संदिग्ध हिरासत में

सीकर शहर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि एक हिस्ट्रीशीटर अपने साथियों के साथ तीन गाड़ियों में सवार होकर आया और युवक की कार को कैंपर गाड़ी से टक्कर मारकर रोक दिया। इसके बाद आरोपियों ने फावड़े से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मृतक की पहचान अजीतपुरा निवासी 29 वर्षीय संदीप पिलानिया के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल और घटनास्थल पर एकत्रित हो गए।

अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम

हमले में संदीप पिलानिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए।

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आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजन

मामले को लेकर गुरुवार दोपहर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। अधिकारियों ने मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।

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तीन संदिग्ध हिरासत में, आपसी रंजिश की आशंका

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है।

जयपुर रेंज आईजी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश भी सीकर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

क्षेत्र में पुलिस बल तैनात, आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

वहीं, संदीप पिलानिया की मौत के बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।