सीकर: फैक्ट्री इंस्पेक्टर 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार्रवाई न करने की एवज में मांगे थे पैसे

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एसीबी के एडीशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल के अनुसार, जयपुर एसीबी की तृतीय चौकी में परिवादी की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसकी तारानगर स्थित श्रीराम टिंबर फर्नीचर फैक्ट्री का निरीक्षण इंस्पेक्टर मोहित शर्मा ने किया था। निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री में चार ऐसी कमियां बताईं, जिन्हें पूरा किया जा सकता था। आरोप है कि इन कमियों की पूर्ति के बाद भविष्य में अन्य कमियां नहीं निकालने के नाम पर इंस्पेक्टर ने परिवादी से 20 से 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई। सोमवार शाम करीब सात बजे एसीबी की टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर मोहित शर्मा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।बताया गया कि आरोपी ने रिश्वत के लिए सीधे रकम देने के बजाय परिवादी को 20 से 30 हॉर्सपावर के नाम पर राशि देने की बात कही थी। एसीबी की कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आएगा कि आरोपी ने फैक्ट्री निरीक्षण के दौरान किस तरह की कमियां बताईं और रिश्वत की मांग किस प्रक्रिया के तहत की गई।ये भी पढ़ें-एसीबी के अनुसार, सीकर में कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग का रीजनल ऑफिस शांतिनगर स्थित एक किराए के मकान में संचालित हो रहा है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के सीकर स्थित किराए के मकान और खाटूश्यामजी स्थित मकान पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि तलाशी और आगे की जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।