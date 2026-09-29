अजमेर: डंपिंग यार्ड घूमने आई इजरायली महिला पर्यटक से अभद्रता, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा

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मोहम्मद फुरखान (25 वर्ष) पुत्र मुस्ताक अली, निवासी सराणा रोड, किशनगढ़।

मोहम्मद अनीस (21 वर्ष) पुत्र मुस्ताक अली, निवासी सराणा रोड, किशनगढ़।

फरहान (24 वर्ष) पुत्र सराज शेख, निवासी रामनेर रोड, किशनगढ़।

अख्तर अली (22 वर्ष) पुत्र शकील मोहम्मद, निवासी रामनेर रोड, किशनगढ़।

सोशल मीडिया पर एक इजरायली महिला पर्यटक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कुछ युवक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करते नजर आ रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर गांधीनगर थाना पुलिस (सउनि राजकुमार) की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. रवि (आईपीएस) और जिला पुलिस अधीक्षक मन हर्षवर्धन अग्रवाला (आईपीएस) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल तथा पुलिस उपाधीक्षक किशनगढ़ धर्मराज चौधरी के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई। गांधीनगर थानाधिकारी अनिल शर्मा (पुलिस निरीक्षक) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना संकलन के जरिए आरोपियों को चिन्हित किया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर चारों को दबोच लिया।ये भी पढ़ें-पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस (BNSS) के तहत निम्नलिखित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है:पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा घटना के संबंध में अलग से प्रकरण दर्ज कर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है।