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अजमेर: डंपिंग यार्ड घूमने आई इजरायली महिला पर्यटक से अभद्रता, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा

Tue, 29 Sep 2026 02:01 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 29 Sep 2026 02:01 PM IST
सार

अजमेर के किशनगढ़ स्थित डंपिंग यार्ड में विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गांधीनगर थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर मामले की आगे जांच कर रही है।

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Ajmer Police Arrests 4 Men for Harassing and Making Comments on Israeli Tourist at Kishangarh Dumping Yard
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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अजमेर के किशनगढ़ स्थित डंपिंग यार्ड में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील टिप्पणियां करने के मामले में अजमेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर एक इजरायली महिला पर्यटक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कुछ युवक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करते नजर आ रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर गांधीनगर थाना पुलिस (सउनि राजकुमार) की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की गई।
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उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बनी विशेष टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. रवि (आईपीएस) और जिला पुलिस अधीक्षक मन हर्षवर्धन अग्रवाला (आईपीएस) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल तथा पुलिस उपाधीक्षक किशनगढ़ धर्मराज चौधरी के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई। गांधीनगर थानाधिकारी अनिल शर्मा (पुलिस निरीक्षक) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना संकलन के जरिए आरोपियों को चिन्हित किया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर चारों को दबोच लिया।
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इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस (BNSS) के तहत निम्नलिखित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है:
  • मोहम्मद फुरखान (25 वर्ष) पुत्र मुस्ताक अली, निवासी सराणा रोड, किशनगढ़।
  • मोहम्मद अनीस (21 वर्ष) पुत्र मुस्ताक अली, निवासी सराणा रोड, किशनगढ़।
  • फरहान (24 वर्ष) पुत्र सराज शेख, निवासी रामनेर रोड, किशनगढ़।
  • अख्तर अली (22 वर्ष) पुत्र शकील मोहम्मद, निवासी रामनेर रोड, किशनगढ़।
पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा घटना के संबंध में अलग से प्रकरण दर्ज कर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है।
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