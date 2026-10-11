राजस्थान: सरकारी अस्पताल से दवा चोरी, निजी क्लीनिक से नर्सिंग ऑफिसर गिरफ्तार

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प्रतिबंधित नशीली दवाओं की चोरी और उनके अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिलने पर जिला विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने एक निजी क्लीनिक पर अचानक छापा मारा, जहां से सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से सरकारी अस्पताल में सप्लाई होने वाली जीवनरक्षक और नशीली दवाओं की खेप जब्त की। इस पूरी छापामार कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसी भी अधिकारी के न पहुंचने से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में अस्पताल के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है।अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल से नशीली और महंगी दवाएं चोरी होकर निजी क्लीनिक में बेची जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के स्टोर के बाहर जीवनरक्षक दवाएं लावारिस पड़ी हुई हैं। गरीब और जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए आई ये दवाएं बिना किसी सुरक्षा के खुले में कचरे की तरह फेंक दी गई हैं। इस स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।इस मामले में जब सआदत अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ) प्रतीक सालोदिया से बातचीत की गई, तो उनका जवाब गैर-जिम्मेदाराना रहा। उन्होंने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस दवा चोरी की जानकारी खुद नहीं थी, बल्कि यह बात उन्हें सोशल मीडिया के जरिये पता चली है। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे अब दवाओं के बैच नंबर की जांच करवाकर यह पता लगाएंगे कि ये दवाएं उनके अस्पताल की हैं भी या नहीं।