राजस्थान में बारिश का आखिरी दौर: आज तीन संभागों में मेघगर्जन के साथ बौछारें, तेज हवाओं के बाद बढ़ेगी गर्मी

राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ बारिश का दायरा लगातार सिमट रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार, 29 सितंबर को जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। बीकानेर संभाग में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

इसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान और 30 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर काफी कम होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 29 सितंबर के बाद कोई चेतावनी नहीं है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी 30 सितंबर से अगले दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

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मानसून की विदाई के साथ बदलने लगेगा मौसम

राजस्थान से मानसून की वापसी आगे बढ़ रही है। मानसून की विदाई के साथ वातावरण में नमी कम होगी और बारिश के दौर में लगातार कमी आएगी। ऐसे में अगले कुछ दिनों में धूप का असर बढ़ने और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

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हालांकि सुबह और रात के समय कई इलाकों में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। मौसम में यह बदलाव मानसून की विदाई के साथ सामान्य रूप से देखने को मिलता है।



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पश्चिमी राजस्थान में फिर बढ़ेगी गर्मी

बारिश का असर कम होने के बाद पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़ने की संभावना है। सोमवार को फलोदी में प्रदेश का सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। आने वाले दिनों में पश्चिमी जिलों में धूप और शुष्क मौसम के कारण पारा फिर ऊपर जा सकता है।

जयपुर-अजमेर-भरतपुर में आज आखिरी सक्रियता के आसार

मंगलवार को जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है।इसके बाद मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। यानी राजस्थान में आज बारिश और तेज हवाओं का असर, इसके बाद मौसम साफ और तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

- 29 सितंबर: जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कुछ अन्य इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना।

- 30 सितंबर से: बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने के आसार।

- पश्चिमी राजस्थान: मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ सकता है।

- पूर्वी राजस्थान: 30 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना।