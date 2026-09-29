राजस्थान न्यूज: आरएस से आईएएस में पदोन्नति का रास्ता साफ, UPSC ने तय किए नाम, जानिए कौन-कौन दौड़ में...

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 15 अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। 23 सितंबर को जयपुर में शासन सचिवालय में हुई संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की चयन समिति की बैठक में 18 रिक्त पदों के लिए 15 अधिकारियों के नाम तय किए गए। तीन पद रिक्त रखे गए हैं।

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पदोन्नति के लिए चयनित अधिकारियों में 1998 बैच के 12 और 1999 बैच के तीन अधिकारी शामिल हैं। सूची में मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, राजस्व बोर्ड, जेडीए, नगर निगम और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारी हैं।

1998 बैच के 12 अधिकारी

1998 बैच से उम्मेद सिंह, अंजू राजपाल, विवेक कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, महावीर खराड़ी, मेघना चौधरी, ओमप्रकाश जैन, राजेश सिंह, मदन लाल नेहरा, दिनेश कुमार जांगिड़ और पूनम प्रसाद सागर का चयन किया गया है।

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1999 बैच के तीन नाम

1999 बैच से डॉ. भागचंद बघाल, असलम शेरखान और नरेंद्र कुमार बंसल के नाम तय किए गए हैं। डॉ. भागचंद बघाल जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त हैं। असलम शेरखान अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग में संयुक्त सचिव हैं। नरेंद्र कुमार बंसल जयपुर नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त हैं।

अधिसूचना के बाद IAS नियुक्ति

UPSC की चयन समिति की बैठक में नाम तय होना पदोन्नति प्रक्रिया का एक चरण है। इससे अधिकारियों की IAS नियुक्ति तत्काल प्रभावी नहीं होती। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद ही पदोन्नति और IAS कैडर में नियुक्ति प्रभावी होगी।

