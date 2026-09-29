राजस्थान में इस बार अलग से यूथ बजट की तैयारी:युवा मामले और खेल विभाग में अलग यूथ बजट सेल बनाई

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बनेगा अलग यूथ बजट सेल

यूथ बजट तैयार करने के लिए युवा मामले और खेल विभाग में अलग सेल बनाई जाएगी। विभागों के बीच समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी होगी। मुख्य सचिव ने अधिकारी की नियुक्ति कर इसकी सूचना वित्त विभाग को देने के निर्देश दिए हैं।इस व्यवस्था के जरिए अलग-अलग विभागों में युवाओं से संबंधित चल रही योजनाओं और प्रस्तावित कार्यक्रमों को एक जगह लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे इन योजनाओं के बजट प्रावधान और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भी एक समन्वित व्यवस्था तैयार होगी।

मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर को युवाओं के साथ संवाद के दौरान वर्ष 2027-28 के बजट में यूथ बजट लाने की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया में विभागीय जिम्मेदारियां तय करना शुरू किया है।वित्त विभाग के पोर्टल पर आम लोग हिंदी या अंग्रेजी में यूथ बजट को लेकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। हालांकि अभी यूथ बजट का कुल आकार और इसमें शामिल की जाने वाली योजनाओं की अंतिम सूची तय नहीं हुई है।