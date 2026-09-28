फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   rajasthan land registration revenue 7264 crore stamp duty property registration

राजस्थान: जमीनों की रजिस्ट्री से सरकार की कमाई बढ़ी, 7,264 करोड़ का राजस्व; पिछले साल से 28% ज्यादा

Mon, 28 Sep 2026 07:49 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 28 Sep 2026 07:49 PM IST
सार

राजस्थान में जमीनों की खरीद-फरोख्त और संपत्ति पंजीयन से राज्य सरकार की कमाई बढ़ी है। चालू वित्तवर्ष में अब तक रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से 7,264 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जो पिछले साल की समान अवधि से 28 फीसदी से ज्यादा है। सरकार ने इस वित्तवर्ष में 18,750 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।

विज्ञापन
rajasthan land registration revenue 7264 crore stamp duty property registration
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में जमीनों के सौदों और संपत्ति में निवेश को लेकर लोगों की दिलचस्पी फिर बढ़ रही है। इस साल राज्य में बड़ी संख्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त दर्ज की जा रही है, जिसका सीधा असर राज्य सरकार के राजस्व पर दिखाई दे रहा है। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तवर्ष में अब तक की अवधि में सरकार को रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के जरिये 7,264 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।
विज्ञापन


यह आंकड़ा पिछले साल की इसी समान अवधि की तुलना में 28 फीसदी से ज्यादा है। पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 24 सितंबर 2025 तक की अवधि में राज्य सरकार को इस मद में 5,658.26 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इस प्रकार सरकार को इस बार 1,606 करोड़ रुपये अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
विज्ञापन


डीएलसी दरों में दो बार बढ़ोतरी का असर
राजस्व संग्रह में दर्ज की गई इस बड़ी वृद्धि में राज्य सरकार द्वारा दरों में किया गया बदलाव भी अहम रहा है। सरकार ने पिछले पांच महीनों के दौरान जिला स्तरीय दर समिति (डीएलसी) की दरों में दो बार बढ़ोतरी की है। इन दो बार के संशोधनों से राज्य में जमीनों की डीएलसी दरों में अनुमानित 35 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। डीएलसी की बढ़ी हुई इन दरों के कारण संपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ गया, जिससे सरकार को काफी मुनाफा हुआ है। जमीनों के बाजार में बढ़ी कारोबारी गतिविधियों और संशोधित दरों के मिले-जुले प्रभाव ने सरकारी खजाने की आय को गति दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर महीने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व
चालू वित्तवर्ष के दौरान सरकारी खजाने में राजस्व की आवक लगातार मजबूत बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष के बीते पांच महीनों में ऐसा एक भी महीना नहीं रहा, जब इस मद में 1,000 करोड़ रुपये से कम का राजस्व आया हो। अप्रैल से लेकर अगस्त तक हर महीने सरकार को संपत्ति रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है। जमीनों में लगातार हो रहे निवेश और खरीद-फरोख्त के सौदों ने आय के इस स्तर को हर महीने बनाए रखा है।


वार्षिक लक्ष्य का 39 फीसदी हिस्सा पूरा
राज्य सरकार ने चालू वित्तवर्ष में संपत्ति रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के जरिये कुल 18,750 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। अभी मौजूदा वित्तवर्ष के छह महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन विभाग ने करीब 39 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिस रफ्तार से राज्य में जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है, उससे इस पूरे वित्तवर्ष के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की उम्मीद जताई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed