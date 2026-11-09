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रणथम्भौर में दीपावली पर खुशखबरी: बाघिन सिद्धि शावक के साथ कैमरे में कैद, दूसरी बार बनी मां

Mon, 09 Nov 2026 11:09 AM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 09 Nov 2026 11:09 AM IST
सार

राजस्थान के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में करीब आठ साल की बाघिन T-125 सिद्धि कैमरा ट्रैप में अपने शावक के साथ नजर आई है। यह उसका दूसरा लिटर है। फिलहाल एक शावक दिखाई दिया है, लेकिन उसके साथ और भी शावक होने की संभावना है। वन विभाग उनकी संख्या का पता लगाने के लिए निगरानी कर रहा है।
 

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Ranthambore Tigress T 125 Siddhi Spotted With Cub Camera Trap
बाघिन T-125 सिद्धि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से दीपावली के मौके पर वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। करीब आठ साल की बाघिन T-125 सिद्धि कैमरा ट्रैप में अपने शावक के साथ दिखाई दी है। बाघिन के दूसरी बार मां बनने से रणथम्भौर में बाघों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद जगी है। हालांकि, अभी उसके शावकों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं हुई है।
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कैमरा ट्रैप में शावक के साथ दिखी बाघिन सिद्धि
वन विभाग के कैमरा ट्रैप में बाघिन सिद्धि के साथ फिलहाल एक शावक नजर आया है। अधिकारियों के अनुसार, यह सिद्धि का दूसरा लिटर है। कैमरे में एक ही शावक दिखाई देने के बावजूद उसके साथ और भी शावक होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अभी उनकी वास्तविक संख्या बताना जल्दबाजी होगी।
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नई तस्वीरों से पता चलेगी शावकों की संख्या
वन विभाग की टीम कैमरा ट्रैप से मिल रही तस्वीरों की लगातार निगरानी कर रही है। आने वाले दिनों में कैमरों में कैद होने वाली नई तस्वीरों के आधार पर शावकों की संख्या की पुष्टि की जा सकेगी। विभाग की नजर बाघिन की गतिविधियों और उसके विचरण वाले क्षेत्र पर भी बनी हुई है।
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बाघिन और शावकों की सुरक्षा पर वन विभाग की नजर
फील्ड टीम बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। वन विभाग की प्राथमिकता उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्राकृतिक विचरण में किसी तरह की बाधा नहीं आने देना है। इसके लिए जरूरी निगरानी और संरक्षण के इंतजाम किए जा रहे हैं।


रणथम्भौर में बाघ संरक्षण के लिए अहम खबर
दीपावली पर मिली यह खबर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाघिन सिद्धि के दूसरी बार मां बनने से रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि, शावकों की वास्तविक संख्या सामने आने के बाद ही इस नए कुनबे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।
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