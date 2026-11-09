रणथम्भौर में दीपावली पर खुशखबरी: बाघिन सिद्धि शावक के साथ कैमरे में कैद, दूसरी बार बनी मां

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वन विभाग के कैमरा ट्रैप में बाघिन सिद्धि के साथ फिलहाल एक शावक नजर आया है। अधिकारियों के अनुसार, यह सिद्धि का दूसरा लिटर है। कैमरे में एक ही शावक दिखाई देने के बावजूद उसके साथ और भी शावक होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अभी उनकी वास्तविक संख्या बताना जल्दबाजी होगी।वन विभाग की टीम कैमरा ट्रैप से मिल रही तस्वीरों की लगातार निगरानी कर रही है। आने वाले दिनों में कैमरों में कैद होने वाली नई तस्वीरों के आधार पर शावकों की संख्या की पुष्टि की जा सकेगी। विभाग की नजर बाघिन की गतिविधियों और उसके विचरण वाले क्षेत्र पर भी बनी हुई है।फील्ड टीम बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। वन विभाग की प्राथमिकता उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्राकृतिक विचरण में किसी तरह की बाधा नहीं आने देना है। इसके लिए जरूरी निगरानी और संरक्षण के इंतजाम किए जा रहे हैं।दीपावली पर मिली यह खबर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाघिन सिद्धि के दूसरी बार मां बनने से रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि, शावकों की वास्तविक संख्या सामने आने के बाद ही इस नए कुनबे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।