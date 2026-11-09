राजस्थान: जालोर में दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, बोलेरो की टक्कर से पांच साल के बच्चे समेत चार की मौत

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जानकारी के अनुसार, पुर निवासी जीयाराम विश्नोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव जा रहे थे। इसी दौरान सांचौर के पास एक बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे में पुर निवासी जीयाराम विश्नोई, उनके रिश्तेदार रामलाल और जीयाराम के पांच वर्षीय पोते कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, शामी नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। तीन लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।हादसे में गंभीर रूप से घायल शामी को बेहतर इलाज के लिए गुजरात के अस्पताल ले जाया जा रहा था। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस तरह हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या चार हो गई।घटना के बाद पुलिस ने हादसे में शामिल बोलेरो और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। वाहन की पहचान और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। एक ही परिवार से जुड़े लोगों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दीपावली पर परिवार में मनाई जा रही खुशियां इस हादसे के बाद मातम में बदल गईं।