रणथंभौर: घायल बाघ T-108 की सेहत में सुधार, वन विभाग कर रहा निगरानी

विज्ञापन

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ टी-108 (जय) के स्वास्थ्य में काफी सुधार दर्ज किया गया है और वह क्षेत्र में सामान्य रूप से विचरण कर रहा है। चेहरे के पास चोट के निशान दिखने के बाद से वन विभाग की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही थी। बाघ को सामान्य रूप से घूमते देखना उसकी सेहत में सुधार का एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।