राजस्थान: 'लाइट काटी, फिर सिर पर वार…', सिक्योरिटी गार्ड ने बताया अतर सिंह भड़ाना पर हमले के वक्त क्या हुआ

राजस्थान के भरतपुर जिले के भौंडा गांव में क्रेशर संचालन और खदान तक जाने के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हुए हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड गगन शर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गगन शर्मा के मुताबिक, घटना के समय सभी लोग खाना खा रहे थे और एक-दूसरे को खाना परोस रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग पहाड़ी पर आए और अचानक लाइट काट दी, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उनके सिर पर किसी चीज से वार किया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। इस हमले में घायल पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

खाना खाते समय अचानक काट दी गई लाइट, सिर पर किया गया वार

घायल सिक्योरिटी गार्ड गगन शर्मा ने बताया कि घटना के समय सभी लोग खाना खा रहे थे और कुछ लोग खाना परोस रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग पहाड़ी पर पहुंचे और आते ही लाइट काट दी। अंधेरा होने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं चला। गगन शर्मा के अनुसार, उनके सिर पर किसी चीज से वार किया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें होश नहीं रहा। गगन शर्मा के बयान के मुताबिक, हमले के दौरान अचानक अंधेरा होने के बाद उनके साथ मारपीट हुई। हालांकि, बेहोश होने के कारण वह इसके बाद की पूरी घटना नहीं बता सके। घटना में घायल गगन शर्मा को भरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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क्रेशर और खदान के रास्ते को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद

यह घटना वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव के क्रेशर इलाके की है। यहां खदान तक जाने वाले रास्ते और क्रेशर संचालन को लेकर ग्रामीणों तथा क्रेशर संचालक पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार, करीब चार साल पहले भी क्रेशर को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी।

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ग्रामीणों का आरोप था कि अतर सिंह भड़ाना ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया था और अवैध खनन किया जा रहा था। लीज तक जाने वाले रास्ते को लेकर भी विवाद बना हुआ था। ग्रामीण इस मुद्दे पर करीब दो साल से बीच-बीच में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, पिछले एक साल से क्रेशर बंद था। अतर सिंह भड़ाना इसे दोबारा चालू कराने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में वह रविवार को क्रेशर पर पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों के साथ विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि धरना दे रहे ग्रामीणों ने भड़ाना और वहां मौजूद कर्मचारियों पर हमला कर दिया।

लीज का कनेक्शन काटने और वाटर पंप खराब करने का भी आरोप

जानकारी के अनुसार, लीज का कनेक्शन काट दिए जाने और वाटर पंप खराब किए जाने की शिकायत भी सामने आई थी। आरोप था कि लीज पर जाने वाले लोगों को वहां से भगा दिया जाता था। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन को नियमित रूप से सूचना दिए जाने की बात भी कही गई है। हालांकि, शिकायतों पर पहले क्या कार्रवाई हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

गंभीर चोटों के कारण पूर्व विधायक की मौत

हमले में अतर सिंह भड़ाना के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें पहले वैर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घायल सिक्योरिटी गार्ड गगन शर्मा को भरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतर सिंह भड़ाना हरियाणा के फरीदाबाद स्थित पाली गांव के रहने वाले थे। वह वर्ष 2003 में राजस्थान की वैर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

35 से 40 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज

नदबई थाना अधिकारी अरुण चौधरी के मुताबिक, भड़ाना के परिजनों की ओर से 35 से 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि भड़ाना के सिर में गंभीर चोट आई थी और शरीर पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच वैर थाना अधिकारी कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया गया कि तनाव के बीच गांव में पुरुषों की मौजूदगी नहीं थी। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर हमले के आरोप लगाए गए हैं।

एसपी बोले- फायरिंग की पुष्टि नहीं, एफएसएल टीम कर रही जांच

भरतपुर के एसपी राजेश मीणा ने बताया कि अतर सिंह भड़ाना का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में फायरिंग जैसी घटना सामने नहीं आई है। हालांकि, घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी के मुताबिक, भौंडा गांव के क्रेशर इलाके में ग्रामीणों ने लीज मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान अतर सिंह भड़ाना घायल हो गए। उन्हें पहले वैर अस्पताल ले जाया गया और फिर जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव के लिए रवाना हुए परिजन

पोस्टमार्टम के बाद अतर सिंह भड़ाना का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर हरियाणा के फरीदाबाद स्थित उनके पैतृक गांव पाली के लिए रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।