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नया शेड्यूल जारी: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का बदला कैलेंडर, टीचिंग एसोसिएट परीक्षा 17 नवंबर से होगी शुरू

Wed, 30 Sep 2026 02:40 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 02:40 PM IST
सार

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों के कारण पांच बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। बोर्ड ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अब ये परीक्षाएं नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगी। टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा 17 नवंबर से 21 दिसंबर तक होगी।

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों की वजह से पांच बड़ी भर्ती परीक्षाओं की समय सारणी में परिवर्तन किया है। बोर्ड प्रशासन ने पूर्व में अक्तूबर माह में प्रस्तावित इन परीक्षाओं के लिए नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों को नई तिथियों के संबंध में सूचना उपलब्ध करा दी है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अब ये सभी परीक्षाएं नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि वे जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर लें।
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शिक्षण भर्ती परीक्षा का संशोधित समय
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार टीचिंग एसोसिएट (संविदा आधारित) पदों के लिए होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा-2026 अब 17 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बोर्ड कुल 32 विषयों की परीक्षाओं का संचालन करेगा। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 17 नवंबर और उसके पश्चात 14, 17, 18 तथा 21 दिसंबर को एक-एक पारी में संपन्न होगी। वहीं सात और नौ दिसंबर तथा 10 और 11 दिसंबर एवं 15 और 16 दिसंबर को बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन दो-दो पारियों में करेगा।
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पात्रता एवं अन्य सीधी भर्तियां
संशोधित कार्यक्रम के तहत समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 की परीक्षा तिथियां एक और तीन दिसंबर तय की गई हैं। इसी प्रकार समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2026 का आयोजन 16, 17 और 18 जनवरी 2027 को प्रस्तावित किया गया है। बोर्ड 16 तथा 17 जनवरी को दो-दो पारियों में परीक्षा लेगा, जबकि 18 जनवरी को केवल सुबह की पारी में परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन 25 जनवरी 2027 को एक पारी में होगा। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 तीन से पांच फरवरी 2027 तक आयोजित होगी।
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परीक्षा माध्यम और विभागीय समन्वय
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि वह टीचिंग एसोसिएट परीक्षा का संचालन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टैबलेट बेस्ड टेस्ट विद ओएमआर शीट या फिर पेपर-पेन ओएमआर पैटर्न पर कर सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने संबंधित विभागों को भी संशोधित परीक्षा तिथियों के अनुसार अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करने का निर्देश दिया है, ताकि परीक्षा आयोजन तिथियों में किसी प्रकार का टकराव न हो।
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