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राजस्थान: चाय के बर्तन फेंके, मां ने डांटा तो लट्ठ उठाकर कर दिया हमला; डूंगरपुर में बेटे पर हत्या का केस

Wed, 30 Sep 2026 03:12 PM IST
बांसवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुर Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 03:12 PM IST
सार

डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पत्नी के छोड़कर जाने से नाराज युवक ने अपनी 55 वर्षीय मां की लट्ठ से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया।

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Angered by his wife leaving him, a son murdered his mother by raining blows on her head with a heavy
हत्या की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।

विस्तार
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डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी 55 वर्षीय मां की लट्ठ से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी के उसे छोड़कर चले जाने से नाराज था। इसे लेकर वह माता-पिता से आए दिन विवाद करता था। इसी बात को लेकर मंगलवार को गुस्से में उसने मां पर हमला कर दिया।

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दोवड़ा थाना एसआई नारायणलाल मईड़ा के अनुसार, मृतका की पहचान सुखी ननोमा (55) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटा पवन ननोमा घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर सुखी ननोमा घर में चाय बना रही थी। इसी दौरान उसका बेटा पवन पत्नी के घर छोड़कर चले जाने की बात को लेकर मां से विवाद करने लगा।

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पवन ने चाय के बर्तन उठाकर फेंक दिए और वहां से जाने लगा। मां ने बेटे को डांटते हुए उसका पीछा किया। इसी दौरान पवन ने घर में रखा लट्ठ उठा लिया और मां के सिर पर लगातार वार कर दिए। हमले में सुखी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गई और अधिक खून बह जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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छह साल पहले की थी लव मैरिज
मृतका के पति वालेंग ननोमा ने पुलिस को बताया कि उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा पवन करीब छह साल पहले कैलाशी नाम की युवती के साथ प्रेम विवाह करके घर बसा चुका था। शादी के करीब एक साल बाद दोनों के एक बेटा हुआ। इसके बाद कैलाशी अपने बेटे को छोड़कर चली गई। पत्नी के चले जाने के बाद से पवन मानसिक तनाव और नाराजगी में माता-पिता से अक्सर विवाद करता था।



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घटना के बाद आरोपी फरार
वारदात के बाद पवन मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पति की रिपोर्ट पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है।

हत्या की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।

मृतिका महिला का फाइल फोटो।

 

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